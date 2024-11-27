Главой ВМС США в команде Трампа может стать бизнесмен без военного опыта

Будущий президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность руководителя Военно-морских сил США. Эту должность может занять бизнесмен Джон Фелан, никогда не служивший в армии.

Джон Фелан никогда не служил в армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Почему Трамп выбрал Фелана

Трамп заявил, что Фелан станет "чрезвычайной силой" для Военно-морских сил и непоколебимым лидером в продвижении его видения "Америка прежде всего".

Джон Фелан является основателем и председателем инвестиционной компании Rugger Management LLC, расположенной во Флориде. Он также занимал должность управляющего партнера в MSD Capital, частной инвестиционной фирме. В то же время у него нет опыта службы в армии, отмечают американские издания.

Фелан является активным донором Республиканской партии и избирательной кампании Трампа. В апреле он перечислил более 834 тысяч долларов совместному комитету Трампа, а в августе организовал приём для политика в своём доме в Аспене, штат Колорадо.

Назначение на должность руководителя ВМС еще требует утверждения Сенатом, большинство в котором со следующего года будут иметь республиканцы.