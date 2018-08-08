20:05
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 18°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Команда Порошенко встречалась с командой Манафорта: подтверждение от АПУ

40 Читати новину українською
У Порошенко подтвердили, что его команда встречалась с командой Манафорта
У Порошенко подтвердили, что его команда встречалась с командой Манафорта / Фото из открытых источников

В Администрации Президента Украины Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании в 2014 году с командой политтехнолога из США Пола Манафорта, которого судят по подозрению в финансовых преступлениях.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представительницу АП Дарью Худякову.

"Была встреча, но не дальнейшие отношения", – подчеркнула она.

Читайте также: Порошенко помогал бесплатно: новые детали дела Пола Манафорта

Больше подробностей Худякова предоставить отказалась, отметив, что информацию может предоставить народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

В свою очередь Грынив заверил, что Манафорт не предоставлял консультаций Порошенко. По словам нардепа, политтехнолог очень хотел работать на Порошенко и даже разработал стратегию, однако сотрудничества не получилось.

Напомним, накануне первый свидетель по делу Пола Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на Петра Порошенко.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Администрация Президента Пол Манафорт Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
сегодня, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
сегодня, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сегодня, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана
 17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
Экс-наставник "Шахтера" попал в топ-5 тренеров по количеству матчей в Лиге чемпионов
 23 января 2017 , 16:44
Защитник сборной Украины рассказал, какую зарплату ему предлагали в московском клубе
 3 марта 2017 , 13:55
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук