Команда Порошенко встречалась с командой Манафорта: подтверждение от АПУ

В Администрации Президента Украины Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании в 2014 году с командой политтехнолога из США Пола Манафорта, которого судят по подозрению в финансовых преступлениях.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представительницу АП Дарью Худякову.

"Была встреча, но не дальнейшие отношения", – подчеркнула она.

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Больше подробностей Худякова предоставить отказалась, отметив, что информацию может предоставить народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

В свою очередь Грынив заверил, что Манафорт не предоставлял консультаций Порошенко. По словам нардепа, политтехнолог очень хотел работать на Порошенко и даже разработал стратегию, однако сотрудничества не получилось.

Напомним, накануне первый свидетель по делу Пола Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на Петра Порошенко.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.