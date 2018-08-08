Команда Порошенка зустрічалась з командою Манафорта: підтвердження від АПУ

В Адміністрації Президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії у 2014 році з командою політтехнолога зі США Пола Манафорта, якого судять за підозрою у фінансових злочинах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представницю АП Дар'ю Худякову.

"Була зустріч, але не подальші відносини", – наголосила вона.

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Більше подробиць Худякова надати відмовилася, зазначивши, що інформацію може надати народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів, який в 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.

У свою чергу Гринів запевнив, що Манафорт не надавав консультацій Порошенку. За словами нардепа, політтехнолог дуже хотів працювати на Порошенка і навіть розробив стратегію, проте співпраці не вийшло.

Нагадаємо, напередодні перший свідок у справі Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер політтехнолога Річард Гейтс пропонував йому працювати на Петра Порошенка.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.