19:46
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Команда Порошенка зустрічалась з командою Манафорта: підтвердження від АПУ

104 Читать новость на русском
У Порошенка підтвердили, що його команда зустрічалась з командою Манафорта
У Порошенка підтвердили, що його команда зустрічалась з командою Манафорта / Фото з вільних мереж

В Адміністрації Президента України Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії у 2014 році з командою політтехнолога зі США Пола Манафорта, якого судять за підозрою у фінансових злочинах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представницю АП Дар'ю Худякову.

"Була зустріч, але не подальші відносини", – наголосила вона.

Читайте також: Порошенку допомагав безкоштовно: нові деталі справи Пола Манафорта

Більше подробиць Худякова надати відмовилася, зазначивши, що інформацію може надати народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів, який в 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.

У свою чергу Гринів запевнив, що Манафорт не надавав консультацій Порошенку. За словами нардепа, політтехнолог дуже хотів працювати на Порошенка і навіть розробив стратегію, проте співпраці не вийшло.

Нагадаємо, напередодні перший свідок у справі Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер політтехнолога Річард Гейтс пропонував йому працювати на Петра Порошенка.

Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Петро Порошенко Пол Манафорт Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
сьогодні, 19:01 Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сьогодні, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нові сервіси від "Укрзалізниці": що цікавого з’явиться в поїздах до кінця року
 20 листопада 2017 , 11:26
Суперник "Шахтаря" продає свого лідера через конфлікт з тренером
 17 січня 2017 , 20:10
Екс-гравець збірної України підписав контракт із московським клубом
 7 липня , 09:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук