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Порошенку допомагав безкоштовно: нові деталі справи Пола Манафорта

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Колишній партнер Манафорта Рікі Гейтс розповів у суді, що їм платили українські політики: колишній екс-міністр інфраструктури Борис Колесніков і глава адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко.

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Найбільше серед тих, хто платив Полу Манафорту називали Сергія Льовочкіна і його сестру. Вони платили за роботу політтехнолога на Януковича, за всі чотири роки. Оплата проходила через офшорні рахунки.

Як відомо, справу Манафорта почали розслідувати у 2014 році, тоді ФБР вперше допитало головних фігурантів справи. Після цього Пол Манафорт доручив Ріку Гейтсу зустрітися з Сергієм Льовочкіним у Франції. Там він повідомив, що вони закривають свої офшори на Кіпрі й оплата буде проходити по інших рахунках.

Рік Гейтс перед суддями зачитував багато повідомлень, які доводять, що він не робив жодного руху без Пола Манафорта. На допиті сказали, що якби Пол Манафорт не працював на "Опозиційний блок", то він би не опинився у Верховній Раді.

Петру Порошенку він також допомагав, але, за словами Ріка Гейтса, безкоштовно.

Нагадаємо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Теги: Пол Манафорт Новини США Віктор Янукович Петро Порошенко Сергій Льовочкін
Джерело: 24 канал
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