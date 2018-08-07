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Порошенко помогал бесплатно: новые детали дела Пола Манафорта

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Бывший партнер Манафорта Рики Гейтс рассказал в суде, что им платили украинские политики: бывший экс-министр инфраструктуры Борис Колесников и глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондент "Голоса Америки" Юлия Ярмоленко.

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Больше всего среди тех, кто платил Полу Манафорту называли Сергея Левочкина и его сестру. Они платили за работу политтехнолога Януковича, за все четыре года. Оплата проходила через оффшорные счета.

Как известно, дело Манафорта начали расследовать в 2014 году, тогда ФБР впервые допросило главных фигурантов дела. После этого Пол Манафорт поручил Рику Гейтсу встретиться с Сергеем Левочкиным во Франции. Там он сообщил, что они закрывают свои оффшоры на Кипре и оплата будет проходить по другим счетам.

Год Гейтс перед судьями зачитывал много сообщений, которые доказывают, что он не делал ни одного движения без Пола Манафорта. На допросе сказали, что если бы Пол Манафорт не работал на "Оппозиционный блок", то он бы не оказался в Верховной Раде.

Петру Порошенко он также помогал, но, по словам Рика Гейтса, бесплатно.

Напомним, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта была фактически заморожено генеральным прокурором.

Теги: Новости США Петр Порошенко Пол Манафорт Сергей Левочкин Виктор Янукович
Источник: 24 канал
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