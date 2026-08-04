Активность противника снижается, – командир 1 ОШП обнародовал результаты операций центра "Фаланга"

На южном направлении УГО сочетают удары беспилотников со штурмовыми действиями, чтобы ослабить российские подразделения и создать условия для продвижения пехоты. В то же время украинские военные не гонятся за быстрыми результатами на земле и корректируют свои действия в соответствии с реальной обстановкой на поле боя.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" в эфире 24 Канала рассказал, как продвигается операция центра мультидоменных операций "Фаланга". Он объяснил, какие показатели уже удалось превысить и как изменилась активность противника на участке, где сосредоточены основные усилия.

Дроны уже превысили запланированные показатели

Ход операции в целом соответствует установленному плану, хотя освобождение территорий происходит медленнее, чем ожидалось. Пехоту не отправляют вперед только ради быстрого результата, а ждут, пока удары по врагу создадут надлежащие условия для продвижения.

Мы не ориентируемся на временные показатели или собственные желания, а исходим из объективной ситуации. Если нет предпосылок для продвижения пехоты, мы ее не задействуем,

– пояснил Филатов.

Зато в применении беспилотников центр "Фаланга" уже перевыполняет поставленные задачи. В рамках работы по российской логистике было поражено 40 единиц вражеской техники, а результаты по уничтожению точек взлета операторов БПЛА на 30% превысили показатели, которые военные определили перед началом операции.

На земле мы продвигаемся не так стремительно, как хотели, но в сфере применения БПЛА перевыполняем свои планы. Поэтому, на мой взгляд, операция проходит успешно,

– подчеркнул командир 1 ОШП.

Последовательное поражение техники, логистических маршрутов и позиций российских операторов дронов должно постепенно ослабить подразделения противника. Это создает для Сил обороны Украины более безопасные условия, чтобы в дальнейшем продвигаться вперед без неоправданного риска для пехоты.

На участке операции активность противника снижается

Украинские военные ожидали, что россияне попытаются остановить продвижение усиленными авиационными ударами, вводом резервов и наращиванием возможностей беспилотных подразделений. Подобную тактику враг применял во время Курской операции и боев в районе Добропольского выступления, где массово использовал управляемые авиабомбы.

Мы готовились к очень широкому спектру противодействия, однако существенного увеличения применения авиации, ввода резервов или наращивания возможностей БПЛА пока не наблюдаем,

– рассказал Филатов.

На всем направлении количество российских штурмов существенно не уменьшилось. В то же время центр "Фаланга" сосредоточил удары на конкретных бригадах противника, детально изучая их структуру, позиции и возможности, чтобы системно ослаблять именно эти подразделения.

За последние дни динамика применения вражеских средств существенно снижается. Интенсивность наступательных действий падает медленнее, но тоже идет на спад, что дает нам возможность продвигаться вперед,

– подчеркнул командир 1 ОШП.

Снижение активности россиян пока касается именно того участка, на котором сосредоточены силы центра. Последовательное воздействие на логистику, технику и подразделения противника постепенно создает для Сил обороны Украины более благоприятные условия для дальнейших действий.

Дмитрий Филатов рассказал о результатах операции "Фаланга": смотрите видео