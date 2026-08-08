Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, сколько раз оккупанты пытались поразить его подразделение. Он объяснил, каких правил безопасности должны придерживаться не только военные, но и гражданские лица во время войны.

Управляемость подразделением не была утрачена

Федоренко отметил, что россияне шесть раз атаковали командный пункт 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл". Еще определенное количество ударов было нанесено по тем местам, где противник предполагал, что бригада потенциально находится.

Противник всегда ищет, где мы можем находиться – где-то в городе, где-то еще. Все мимо. Потому что все органы управления организованы в таких местах, которые в минимальной степени могут подвергать опасности жизнь и здоровье гражданского населения. Поэтому посадки, лесопосадки – это наше все. И почему мы глубже зарываемся, тем лучше,

– уверен командир батальона.

Он рассказал о ситуации, сложившейся в Купянске-Левобережном, где в свое время дислоцировалось подразделение Федоренко.

Мы находились в заброшенном многоквартирном доме, когда там уже не было гражданского населения. Там был очень хорошо оборудован подвал: перегородки и все, что с этим связано. Киевские застройщики в рамках общей помощи передавали нам строительные леса – подпорки, которые могли выдержать удар,

– вспомнил он.

Противник, по словам командира "Ахиллеса", неизвестно, знал ли он или нет, где находится подразделение, и он пытался убить украинских военных, которые досаждали ему.

"Это был предел, после которого мы сказали: "Никогда, ни в одном подвале мы не будем размещаться. Постараемся зарыться так глубоко под землю, как это только возможно". Тогда враг атаковал нас шестью УАБ. Первые три упали возле дома, разрушив другой, а остальные три попали прямо в дом – он был длинным, с подвалом. В одной части находились мы, а в другой было пространство, непригодное для пребывания людей. Так случилось, что бомба прилетела именно в ту часть, и она полностью обрушилась. Плита упала там, где заканчивался наш командный пункт, – остальное осталось невредимым. Так мы на себе ощутили всю мощь управляемых бомб", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Командир "Ахиллеса" рассказал, сколько раз враг атаковал подразделение: смотрите видео

После этого у него возникли проблемы со слухом. Также пострадал заместитель командира "Ахиллеса". Однако военные продолжали выполнять задачи, несмотря на полученные повреждения. Кроме того, управление подразделением не было утрачено. Управление, по его словам, взял на себя резервный командный пункт, пока подразделение перестраивалось.

Если бы мы находились в этом доме в нормальных условиях на первом этаже, то сегодня я бы с вами уже не разговаривал,

– подчеркнул он.

Также необходимо уделять большое внимание подготовке позиции на передовой. Как отметил командир "Ахиллеса", подразделение неоднократно подвергалось атакам дронов-камикадзе и артиллерии противника. Однако против всех этих средств при надлежащей подготовке и обустройстве позиции должна быть защита, чтобы после первого удара все не закончилось. Поэтому нужно воспользоваться временем, чтобы сориентироваться, сменить местоположение, отойти на резервную позицию, перегруппироваться, сместить акцент внимания противника.

Поэтому некоторые военные глубоко роют окопы и готовятся к атакам врага. А там, где нет возможности зарыться и укрыться, сооружают системы укрытий, и чем глубже, тем лучше. Точно так же должны готовиться и гражданские,

– уверен командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Потому что все украинцы находятся в условиях очень страшной войны против второй ядерной сверхдержавы мира, против некогда второй армии мира. И эта угроза, по его словам, никуда не делась.