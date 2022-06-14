Командир корабля "Адмирал Макаров" сообщил о подозрении, он предал Украину в 2014 году

В российской армии служит немало предателей Украины. В 2022 году они пришли на нашу землю снова, чтобы уничтожать нашу страну.

Одним из таких предателей оказался и бывший капитан 2 ранга воинской части, дислоцировавшейся в Крым Григорий Бреев, сообщают ВМС Украины . Уроженец Винницкой области (родился 31 января 1979 в поселке Кирнасовка), он в свое время был командиром украинских корветов "Луцк" и "Тернополь". Также заместителем командира Севастопольской военно-морской базы.

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В марте 2014 года Григорий Бреев предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. После этого присягнул на верность врагу и стал служить в русском черноморском флоте.

В 2017 году, когда в России приняли на вооружение фрегат Адмирал Макаров, именно Григорий Бреев стал его командиром. А в 2022 году именно с этого корабля производились ракетные обстрелы по территории Украины после того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

"Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе", - заявили в Государственном бюро расследования.

Следователи ДБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Пойдет по пути крейсера "Москва"?

Фрегат "Адмирал Макаров" – один из новейших кораблей российского флота, базирующийся в оккупированном Севастополе. Заложен он был в 2012 году. Спустя три с половиной года спущен на воду, а принят на вооружение в 2017 году. Григорий Бреев и стал его первым командиром.

Относится к классу сторожевых кораблей дальней морской зоны

На этом корабле немало противолодочного и минно-торпедного вооружения. Также есть ракеты, которые способны поражать наземные цели. Среди них и крылатые ракеты семейства "Калибр", которыми и производится обстрел Украины.

Именно Адмирал Макаров стал новым флагманом черноморского флота России после того, как украинцы затопили крейсер "Москва". Однако если "Москва" принадлежала к первому рангу (согласно русской классификации), то "Адмирал Макаров" - ко второй. У него меньшее тоннажность, меньший экипаж (180 человек) и не столь мощное вооружение. Подробнее о проблемах с новым флагманом читайте по ссылке .

5 мая была информация, что украинцы подвели очередной российский корабль у острова Змеиный. Предполагалось, что это мог быть и Адмирал Макаров. Но надежды не оправдались – это оказался десантный катер типа "Серна".

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