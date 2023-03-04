"Может в лесу найдут": у оккупантов под Сватово пропал без вести командир полка
Российские войска несут большие потери на Сватовском направлении в Луганской области. Оккупанты теряют много личного состава, в том числе командиров.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM сообщил, что недавно под Сватово исчез командир полка оккупантов, пишет 24 Канал. "Может где-то в лесах потом найдется, а может и нет", – добавил он.
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В Луганской области активны боевые действия на трех направлениях
Гайдай рассказал, что в Луганской области активные боевые действия продолжаются на трех направлениях: Сватово, Кременная и Белогоровка. Он отметил, что на каждом из направлений Россия применяет разную тактику, которая зависит от воюющих подразделений и от ландшафта местности.
Кременная – это лесистая местность, там больше применяется пехота и тяжелая техника. На Сватовском направлении враг применяет и снайперов. С техникой они пытаются, но пока у них ежедневные потери. Белогоровку сейчас обстреливают тяжелыми калибрами очень сильно от злобы и бессилия,
– сообщил глава Луганской ОВА.
По его словам, под Сватово Россия теряет самое большое в Луганской области количество техники. В районе Кременной Силы обороны Украины сокращают количество пехоты противника.
Гайдай рассказал, что на этой неделе оккупанты пытались волнами наступать на Кременском направлении и бросили на штурм три роты.
Пытались продавить нашу оборону. В конце концов отошли, но только две роты, одна (около 70 человек) осталась там навсегда,
– рассказал Гайдай.
Оккупанты начали полномасштабное наступление на Луганщину
- Сергей Гайдай сообщил, что на территории Луганской области Россия начала полномасштабное наступление. По словам Гайдая, растет количество обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, ранее освобожденных от россиян.
- Кроме того, оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны.
- Гайдай добавил, что россияне активно привозят много боекомплекта и проводят наступления на разных направлениях с разным составом военных.
- Он также отметил, что оккупанты пытаются найти слабые места в защите Сил обороны Украины.