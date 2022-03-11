Командир российского самолета заявил, что не поддерживает войну РФ против Украины: видео
Источник:телеграм Анатолия Штирлица
Командир самолета российской авиакомпании "Победа" объявил пассажирам о личной позиции о войне в Украине. Он считает, что ни один умный человек не может поддерживать эту войну.
Соответствующее видео опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлицем".
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Командир самолета решил всем заявить о своей позиции и заявил, что войну России против Украины не может поддерживать ни один умный человек.
Я считаю, что война в Украине – это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий человек меня поддержит и сделает все возможное, чтобы остановить это. Нам не нужна эта война,
– заявил он.
Однако в реальности особой поддержки пилот не получил – ему аплодировали всего около 5 человек, все остальные проигнорировали заявление.
Смотрите видео о том, что российский пилот не поддерживает войну в Украине:
Добавим, что идут шестнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам-захватчикам. Несмотря на то, что противник не оставляет попыток наступать, они почувствовали всю ярость Вооруженных Сил Украины и несут значительные потери. Подробности – читайте в статье.
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