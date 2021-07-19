В 2014 году ракета "Бук" 53-й бригады вооруженных сил России сбила пассажирский самолет рейса MH17. А уже в 2018 году командир и полковник Сергей Мучкаев подписывает грамоты детям военных этой бригады.

По данным издания, грамоты дети получали за участие в конкурсе рисунков "Армия глазами детей". Интересно, рисовали ли дети военных сбитый MH17, на борту которого погибли 80 несовершеннолетних и 3 младенца.

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Фото грамоты волонтеры нашли в социальных сетях на странице 53-й бригады вооруженных сил России. Согласно ей, в конкурсе принимали участие дети военных этой бригады от 5 до 7 лет.

Российский след в катастрофе MH17

Заметим, что 24 мая международная следственная группа представила доказательства, что пассажирский самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады вооруженных сил России. Фактически именно Мучкаев является одним из главных звеньев, причастных к трагедии.

Вполне логично было бы вызвать полковника Мучкаева в суд для дачи разъяснений. Он может помочь следствию раскрыть факты и всех причастных к теракту.



Грамота, которую подписал Мучкаев / Фото InformNapalm

Авиакатастрофа MH17: главное

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту. Ракету запустили пророссийские наемники с территории, неподконтрольной украинскому правительству.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь о:

Сергее Дубинском;

Игоре Гиркине;

Олеге Пулатове;

Леониде Харченко.

17 июня 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.