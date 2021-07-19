За даними видання, грамоти діти отримували за участь у конкурсі малюнків "Армія очима дітей". Цікаво, чи малювали діти військових збитий MH17, на борту якого загинули 80 неповнолітніх і 3 немовля.

Важливо У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17: фото

Фото грамоти волонтери знайшли у соціальних мережах на сторінці 53-ї бригади збройних сил Росії. Згідно з нею, у конкурсі брали участь діти військових цієї бригади віком від 5 до 7 років.

Російський слід у збитті MH17

Зауважимо, що 24 травня міжнародна слідча група представила докази, що пасажирський літак рейсу MH17 був збитий з зенітно-ракетним комплексом "Бук" 53-ї бригади збройних сил Росії. Фактично саме Мучкаєв є одним з головних ланок, причетних до трагедії.

Цілком логічно було б викликати полковника Мучкаєва на суд для дачі роз’яснень. Він може допомогти слідству розкрити факти й усіх причетних до теракту.



Грамота, яку підписав Мучкаєв / Фото InformNapalm

Авіакатастрофа MH17: головне

17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом. Тоді загинули всі 298 осіб, що були на борту. Ракету запустили проросійські найманці з території, непідконтрольній українському уряду.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Мовиться про:

Сергія Дубинського;

Ігоря Гіркина;

Олега Пулатова;

Леоніда Харченка.

17 червня 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.