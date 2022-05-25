Командир сказал, что поедем из Украины только 200-ми или 300-ми, – пленный оккупант

Россия отправляет своих военных на войну Украины под дулами автоматов. Военнослужащим, которые не хотят воевать, угрожают смертью.

К россиянам пришло прозрение в плену

Об этом рассказали сами российские военные, попавшие в плен после контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Наши воины взяли кафиров в кольцо и решили сдаться.

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Оказывается, что в Россию по войне в Украине можно вернуться в гробу или с ранением. Хотя известно, что Россия не слишком торопится забирать тела павших военных.

Как подчеркнули в Службе безопасности Украины, вырваться из войны в Украине российские военные могут только из-за пленения. В СБУ констатируют, что сейчас россияне сдаются еще охотнее, чем в первые недели.

Попавшие в плен военные из России рассказали, что их привезли в Белгород, после чего якобы обманули и отправили на войну. Удивительно то, что в плену к россиянам пришло откровение.

Они заявляют, что это "неправильная война", в Украине нет нацистов, как об этом утверждает пропаганда, а российские военные артиллерией убивают гражданских, занимаются мародерством и насилием.

Российские пленные прозрели в плену

По словам пленных, они вроде бы обратились к своему командованию, когда поняли абсурдность войны. Но командование не позволило военным уйти с фронта. Более того, солдатам пригрозили, что в случае дезертирства по ним будут стрелять их же товарищи.

Хотели уйти из части своим ходом. Разорвать договор, одним словом. На что командир нам ответил, что поедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попытаемся скрыться, то все будет заминировано. И по нас будут стрелять наши же посты,

– говорят кафиры в плену.

Военные в России не хотят воевать против Украины

Утром 25 мая в Генштабе ВСУ традиционно опубликовали обновленные данные по потере России в войне с Украиной. Согласно им, с начала полномасштабной агрессии в Украине уже погибли 29 450 кафиров.

Российские военные, которым удалось попасть в плен, утверждают, что командование "бросило" их. Такие показания дал россиянин , попавший в плен ВСУ в Харьковской области.

Также благодаря перехваченным разговорам россиян стало известно, что они между собой делятся, как прострелить ногу, чтобы сбежать из войны. Военные из оккупированного Донбасса тоже прозрели и ищут правозащитные организации , чтобы не воевать.

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