На Днепропетровщине командир заставлял подчиненных строить дома для матери и тещи

На Днепропетровщине будут судить командира одной из воинских частей, который заставлял подчиненных строить дома для родственников. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Командир заставлял подчиненных строить дома

По данным следствия, в 2022 году подполковник начал строительство двух коттеджей для своей матери и тещи. Однако вместо того, чтобы нанимать работников, он привлек к работам подчиненных и угрожал им отправкой на фронт в случае отказа.

Это продолжалось почти три года – военные периодически оставляли часть и выполняли строительные работы, при этом они продолжали получать денежное обеспечение.

В ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски на стройплощадке. Там они изъяли документы по выплатам, суточным нарядам, личные дела военных, мобильные телефоны и черновые записи, связанные со строительством.

По оценкам следствия, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 500 тысяч гривен.

С целью их возмещения заявлен гражданский иск. Командир воинской части обвиняется в превышении власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия,

– сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Командир заставлял подчиненных строить дома / Фото: ГБР