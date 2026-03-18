Командир 43 бригады использовал бойцов для ремонта собственной и семейной недвижимости

Командир одной из бригад привлекал подчиненных, чтобы те строили жилье для его родственников. По предварительной информации, на мужчину работали 7 военнослужащих из собственной бригады.

Командиры довольно часто привлекают военных не к службе, а для собственных нужд. Об этом сообщили в ГБР.

Как командир использовал подчиненных?

По данным следствия, с сентября 2024 года командир заставлял 7 военных строить помещения и делать ремонты на собственной недвижимости.

В ГБР не называли имени командира, который злоупотреблял положением. Однако, по данным "Украинской правды", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослава Лысенко.

Среди объектов, на которых проходили работы, были квартира дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дом его сестры в Черкасской области и квартира в Киевской области, в которой и живет чиновник.

Даже детская игровая площадка, которая должна была бы служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира,

– отметили в ГБР.

Чтобы скрыть схему, командир сообщал руководству, что военные находятся на службе и выполняют служебные обязанности. Все время его "рабочим" государство выплачивало денежное обеспечение в воинской части.

Правоохранители задержали командира 43 бригады

Лысенко сообщили о подозрении за:

злоупотребление властью или служебным положением;

организацию и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.

Военным, которые работали на командира, сообщили о подозрении в уклонении от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Всем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

