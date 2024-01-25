Соответствующее предложение озвучила комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, сообщил председатель КРАИЛ Иван Рудый. По его словам, пока командиры соответствующих полномочий не имеют, но они им нужны. Он также обосновал свое мнение.

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Ответственность выбора отдыха на военных

Прежде всего он отметил, что он не имеет целью и никто не должен указывать человеку, как управлять своим стрессом: отдыхать, переписываться с любимыми или играть в азартные игры.

Кроме того, запретить онлайн-казино на передовой невозможно, потому что это является нарушением конституционных прав.

Поэтому, единственный выход, по словам руководителя комиссии, это внести "заядлого игрока" в реестр лиц, которым будет ограничен доступ к участию в азартных играх.

Справка. Сейчас внести такое лицо в реестр лудоманов могут только члены семьи первой степени родства.

"Но именно на передовой, кто как не командир, играет эту роль? Именно он солдату – и отец, и брат, и сын", – добавил Иван Рудый.

Поэтому, он сообщил, что обратился в Верховную Раду с соответствующей инициативой, а именно – внести соответствующие изменения в законодательство, которые позволят добавить в этот перечень командиров батальонов.

Подчеркиваю: это касается только легальных сайтов, работающих на рынке. После внесения соответствующих изменений игрок-военнослужащий по представлению командира будет внесен в соответствующий реестр и будет ограничен в доступе к участию в азартных играх. Что касается нелегальных игорных сайтов, то это ответственность каждого отдельного человека,

– резюмировал он.

Опасности нелегальных онлайн-казино

Также председатель КРАИЛ считает, что военный, который использует нелегальные сайты, должен понимать, что такое казино может под прикрытием финансировать агрессора, использовать персональные данные и геолокацию.