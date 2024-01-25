Відповідну пропозицію озвучила комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, повідомив голова КРАІЛ Іван Рудий. За його словами, наразі командири відповідних повноважень не мають, але вони їм потрібні. Він також обґрунтував свою думку.

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Відповідальність вибору відпочинку на військових

Передусім він зауважив, що він не має на меті і ніхто не повинен вказувати людині, як керувати своїм стресом: відпочивати, листуватися з коханими чи грати в азартні ігри.

Крім того, заборонити онлайн-казино на передовій неможливо, бо це є порушенням конституційних прав.

Тож, єдиний вихід, за словами керівника комісії, це внести "затятого гравця" до реєстру осіб, яким буде обмежений доступ до участі в азартних іграх.

Довідка. Наразі внести таку особу до реєстру лудоманів можуть лише члени сім'ї першого ступеня споріднення.

"Але саме на передовій, хто як не командир, відіграє цю роль? Саме він солдату – і батько, і брат, і син", – додав Іван Рудий.

Тож, він повідомив, що звернувся до Верховної Ради з відповідною ініціативою, а саме – внести відповідні зміни до законодавства, які дозволять додати до цього переліку командирів батальйонів.

Наголошую: це стосується лише легальних сайтів, які працюють на ринку. Після внесення відповідних змін гравець-військовослужбовець із подання командира буде внесений до відповідного реєстру та буде обмежений у доступі до участі в азартних іграх. Що стосується нелегальних гральних сайтів, то це відповідальність кожної окремої людини,

– резюмував він.

Небезпеки нелегальних онлайн-казино

Також голова КРАІЛ вважає, що військовий, який використовує нелегальні сайти, має розуміти, що таке казино може під прикриттям фінансувати агресора, використовувати персональні дані та геолокацію.