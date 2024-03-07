Командировка депутатов за границу: кто может выехать и на каких основаниях

Сейчас в Украине право выезда за границу имеют не все народные депутаты. Есть определенные критерии, которым должна соответствовать цель поездки народного избранника.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона 7 марта, информирует 24 Канал. Он отметил, что все нардепы знают об этих критериях получения допуска за границу.

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При этом председатель ВРУ отметил, что он получает заявления от депутатов о зарубежных командировках, которые не всегда являются обоснованными.

Не все депутаты имеют право на выезд

По его словам, есть 8 четких оснований, в соответствии с которыми принимается решение, подписывать ли заявление. Он перечислил некоторые из них:

Первое – на это должно быть решение украинского парламента о представительстве.

Второй пункт – участие в парламентских ассамблеях.

Третьим критерием является участие нардепов в группах дружбы.

Четвертое – это вопрос связан с поездками народного депутата для помощи Силам обороны Украины или при содействии Главного управления разведки.

Он отметил, что все нардепы знают об этих критериях, поэтому ему "странно", когда кто-то из них жалуется, что не получил допуск на выезд за границу.

Все знают эти критерии... Мне странно, когда народные депутаты одной политической фракции рассказывают об их ограничениях в перерыве между заграничными командировками,

– добавил Стефанчук.

Почему есть ограничения

Дело в том, что ранее были зафиксированы случаи злоупотребления депутатами правом выезда. Так, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Куницкий получил разрешение на выезд от Верховной Рады на краткосрочную командировку в ЕС. Однако странным образом депутата заметили во Флориде (США). Вместо разрешенных 5 дней он находился за границей 3 недели.

Поэтому, руководство Рады перешло к более тщательному рассмотрению заявлений на командировки за пределы Украины и иногда отказывало в согласовании некоторых "псевдокомандировок".