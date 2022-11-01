"Рвутся в бой": в каком состоянии командиры из "Азовстали" и когда вернутся в Украину

Командиры, участвовавшие в обороне "Азовстали" до сих пор находятся в Турции, их посещают представители украинской власти. Однако о возвращении защитников в Украину речь пока не идет.

О том, как себя чувствуют командиры, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар. Он подчеркнул, что во время встреч с защитниками соблюдают условия безопасности, ведь риски все еще высоки.

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Они находятся в прекрасном состоянии. От них только 15 октября уехали члены семей. Прежде их посещали Первая леди и глава Офиса президента. Я тоже с ними встречаюсь. Конечно, это не открытая территория. С точки зрения безопасности и вероятности того, что за ними могут охотиться те же представители российских спецслужб, доступ к ним ограничен,

– заметил Боднар.

Впрочем, каждый день, по словам посла, их посещает один коммуникатор. Дипломат также заверил, что у наших защитников есть все, что нужно.

Защитники рвутся в бой: возможно ли это

"Они прошли медицинское обследование, сейчас находятся в хорошей форме. Рвутся в бой и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим какие-то решения, которые будут воплощать в жизнь их желания", – добавил посол.

Впрочем, по его словам, немедленно вернуть командиров на территорию Украины невозможно.

Имеется продолжающийся процесс обменов. И сразу привезти их в Украину невозможно, поскольку это может повредить процессам дальнейших обменов или освобождения наших военнопленных,

– объяснил Боднар.

Освобождение командиров из плена: что известно

Командиров защитников Мариуполя освободили из российского плена 21 сентября. Их доставили в Турцию, где они будут находиться под личными гарантиями защиты президента Реджепа Таипа Эрдогана. Вернуть удалось:

Дениса Прокопенко – "Редис";

Сергея Волынского – "Волыну";

Святослава Паламаря – "Калину";

Олега Хоменко;

и Дениса Шлега.

С начала обмена сообщалось, что командиры будут находиться в Турции до конца войны под стражей.

3 октября воины впервые увидели своих родных, привезенных в Турцию. Президент Владимир Зеленский наградил 5 командиров из "Азовстали" званием Героев Украины.

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