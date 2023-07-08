У Путина "подгорело" из-за возвращения командиров "Азовстали": у ГУР "закрыли рот" Кремлю

Командиры "Азовстали" 8 июля возвращаются в Украину. Украинцы радуются этим новостям. Тем временем на болотах – вой. Присоединился к нему и спикер Владимира Путина – Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Турция и Украина якобы "нарушили договоренности". По словам спикера Путина, командиры "Азовстали" должны были находиться на территории Турции до завершения "конфликта" (как назвал Песков войну России с Украиной). Истерические заявления распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Командиры "Азовстали" возвращаются из Турции домой

Кроме того, Песков начал ныть, что Россия не знала об этом. Что ж, страна-террорист и так не имеет ничего общего с цивилизованным миром. Не обошлось и без нытья из-за того, что Реджеп Эрдоган подчеркнул: Украина заслуживает вступления в НАТО.

В ГУР ответили

На болотный вой отреагировали в ГУР МО. Возвращение командиров "Азовстали" прокомментировал Андрей Юсов.

Все соответствующие действия проведены с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена и, конечно, с учетом всех необходимых процедур и норм международного права,

– заявил он.

Юсов добавил, что Украина будет возвращать своих людей.