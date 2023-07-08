Владимир Зеленский посетил Турцию и встретился там с Реджепом Эрдоганом. Позже украинский лидер поделился хорошей новостью: в Украину он возвращается вместе с командирами "Азовстали". Возвращение героев домой вызвало вой на болотах.

Суббота для россиян испорчена окончательно. Кстати, как и летний отдых в Турции. В соцсетях они воют об измене и "красных линиях", информирует 24 Канал.

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Кроме того, россияне жалуются, что Владимира Путина снова обманули. Что ж, им следует привыкать, что болота уже давно остались за пределом всего цивилизованного мира.

Российские оккупанты массово "пакетизируются" в Украине и ноют, что их ликвидируют. Тем временем диванные эксперты на болотах уже фантазируют о захвате территорий Турции.

Также разочарованные россияне вынуждены признать, что у России "нет друзей". Также граждане страны-террориста до сих пор не понимают, зачем им Виктор Медведчук и что с ним делать. А между тем они упускают уникальный шанс записаться на курсы турецкого к Оксане Марченко.

У россиян горит / скриншоты из сети (18+)

Что ж, россиянам придется смириться, что каждый новый день будет приносить им все новые и новые разочарования.

Командиры "Азовстали" возвращаются в Украину

Владимир Зеленский 8 июля сообщил радостную новость: командиры "Азовстали" вылетают из Турции. В Украину возвращаются: