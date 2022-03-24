Командиры двух поврежденных в Бердянске кораблей предали Украину в 2014 году

Украинские защитники повредили 2 вражеских судна в Бердянске. Выяснилось, что их капитаны еще в 2014 году предали Украину и перешли на сторону оккупантов.

Об этом 24 марта сообщили на фейсбук-странице ВМС ВСУ. Там рассказали, как обезвредили вражеские суда в Бердянском порту.

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Военные уточнили, что на одном из кораблей – "Саратове" – сдетонировал боекомплект, там вспыхнул пожар. Зато на "Новочеркасске" – 3 погибших и 3 раненых.

Что известно о предателях Украины

Командир корабля "Саратов" – капитан второго ранга Владимир Храмченко. Ранее был командиром судна "Кировоград" украинских ВМС.

Ранее был командиром судна "Кировоград" украинских ВМС. Командир "Новочеркасска" – капитан второго ранга Юрий Павлов. На момент измены был старшим помощником командира "Константина Ольшанского".

"Единственный шанс отбелить совесть"

В Военно-морских Силах подчеркнули, что из-за своей слабости эти люди в 2014 году не устояли и взяли "30 сребреников". Теперь благодаря их "профессионализму" еще 2 российских судна потеряли боеспособность. "Вот, что бывает, когда берешь на службу предателей", – подчеркнули в сообщении.

Обращаемся к этим предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть. Лучше затопите свои корабли сами,

– призвали в ВМС.

"Мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае – приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", – предупредили военные.

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