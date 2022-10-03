Украинские защитники затрофеили редкий командно-штабный "Тигр"

Украинские защитники продолжают оставлять оккупантов без техники. Так, на этот раз наши военные захватили редкий командно-штабный "Тигр".

Эта техника предназначена для организации связи командира с высшим руководством и подчиненными подразделениями, как на стоянке, так и во время движения. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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Как ВСУ затрофеили командно-штабный "Тигр"

Наши воины в результате удачных действий захватили редкий экземпляр вражеской техники – командно-штабную машину (КШМ) Р-145БМА на базе ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр".

Она создавалась ООО "Военно-промышленная компания" совместно с радиозаводом "Сигнал" (город Тамбов). Броня "Тигра" способна оградить экипаж и аппаратуру КШМ от осколков артиллерийских снарядов и шаров основной массы образцов стрелкового оружия,

– говорят в ОК "Юг".

Что известно о командно-штабном "Тигре"

Объем бронированного корпуса этой КШМ разделен на два отсека – управление и командный. В отсеке управления находятся водитель и командир машины, а в командном – соответствующий командир и связист.

Как утверждают разработчики, бронированный корпус КШМ Р-145БМА обеспечивает баллистическую защиту экипажа, боевого расчета и оборудования машины 5 класса по ГОСТ Р 50963-96 (3 уровень по стандарту STANAG 4569). В бортовых и кормовых окнах машины хранятся бойницы для ведения огня из личного оружия.

Технические характеристики "Тигра":

колесная формула – 4×4;

полная масса, килограммов – 7 800;

боевой расчет, человек – 4;

максимальная скорость по шоссе, километров в час – 125;

запас хода, километров – до 1 000;

уровень бронезащиты корпуса по ГОСТ Р 50963-96 – 5.

К тому же, средства связи этой КШМ способны обеспечить устойчивую, в том числе и закрытую связь на дальность до 50 км во время движения и до 350 километров на стоянке для радиостанции КВ-диапазона на мачте Р-168МК.



Как выглядит "Тигр" / фото ОК "Юг"

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