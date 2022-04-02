Командование ДШВ ответило на панические публикации о том, что украинских военных "не берегут"

Уже 38 суток герои из ДШВ вместе с побратимами противостоят российским оккупантам. За это время "маруновым беретам" удалось уничтожить сотни оккупантов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

С начала полномасштабного вторжения России ряды Десантно-штурмовых войск ВСУ пополнили тысячи резервистов и добровольцев. Десантники одними из первых встречают врагов на самых угрожающих направлениях. Герои ДШВ – всегда в эпицентре боевых действий.

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Десантники освобождают от оккупантов украинские города и села.

Мы безжалостно мстим российским уродам за каждую украинскую слезу, за каждый снаряд, ракету и авиабомбу, которая ударила по мирным домам наших земляков, за смерть наших боевых побратимов, за всех беззащитных людей,

– говорится в сообщении.

В то же время командование ДШВ ВСУ сообщило, что в сети начали появляться панические сообщения, которые "играют на руку" врагу. Речь идет о комментариях типа: "Наших родных бросают, как пушечное мясо", "Вы не бережете людей и не владеете обстановкой" или "Эту операцию нужно было проводить совсем по-другому"

Также многие публикации появляются от родных героев, которые по объективным причинам не могут в течение нескольких дней выйти на связь. Командование ДШВ ВСУ заверило: переживание за близких очень понятно. Люди – это самая большая ценность. Командование заботится о каждом воине.

Украинцам напомнили, что на базе каждой воинской части ДШУ ВСУ создали информационный центр. Время работы: ежедневно с 08:00 до 18:00. Получить информацию о близком человеке можно по номеру +38095-546-40-62. Кроме того, на официальных страницах соцсетей можно найти номера горячей линии конкретной воинской части.

"Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь наших воинов и осуществить заветную мечту каждого украинца – одержать Победу и очистить нашу Родину от российских захватчиков", – подытожили в ДШУ ВСУ.

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