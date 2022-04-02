Від початку повномасштабного вторгнення Росії лави Десантно-штурмових військ ЗСУ поповнили тисячі резервістів та добровольців. Десантники одними з перших зустрічають ворогів на найбільш загрозливих напрямках. Герої ДШВ – завжди в епіцентрі бойових дій.

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Десантники звільняють від окупантів українські міста та села.

Ми безжалісно мстимося російським виродкам за кожну українську сльозу, за кожен снаряд, ракету та авіабомбу, яка вдарила по мирних домівках наших земляків, за смерть наших бойових побратимів, за всіх беззахисних людей,

– мовиться у повідомленні.

Водночас командування ДШВ ЗСУ повідомило, що у мережі почали з'являтися панічні дописи, які "грають на руку" ворогу. Мовиться про коментарі на кшталт: "Наших рідних кидають як гарматне м'ясо", "Ви не бережете людей та не володіє обстановкою" або "Цю операцію треба було проводити зовсім по-іншому"

Також чимало публікацій з'являються від рідних героїв, які з об'єктивних причин не можуть упродовж декількох днів вийти на зв'язок. Командування ДШВ ЗСУ запевнило: переживання за близьких – дуже зрозумілі. Люди – це найбільша цінність. Командування турбується про кожного воїна.

Українцям нагадали, що на базі кожної військової частини ДШВ ЗСУ створили інформаційний центр. Час роботи: щодня з 08:00 до 18:00. Отримати інформацію про близьку людину можна за номером +38095-546-40-62. Окрім того, на офіційних сторінках у соцмережах можна знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини.

"Ми робимо все, щоб зберегти життя наших воїнів та здобути так здійснити найзаповітнішу мрію кожного українця – здобути Перемогу та очистити нашу Батьківщину від російських загарбників", – підсумували у ДШВ ЗСУ.

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