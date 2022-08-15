Командование кафиров сбежало из Херсона: путин может устроить им настоящую трагедию

Чтобы избежать встречи с украинской армией, российское командование сбежало на левый берег Херсонщины, оставив своих солдат. Эксперты считают, что это может привести к ужасающей трагедии, которую уже описывали на страницах истории советского союза.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что то, что командный состав российской армии переправился на левый берег Херсона, может плохо закончиться для оккупантов.

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По его словам, готовится одна из самых страшных страниц , о которой в России не любят упоминать. Она о Крыме в июне 1942 года.

Тогда все руководство – от генералов до капитанов – без приказов и оружия ночью покинули Крым, оставив десятки тысяч красноармейцев и краснофлотцев. Этот побег командного состава на левый берег Херсонщины напомнил мне эту ужасную страницу,

– заявил Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что после того, как все мосты уничтожены и военная группировка отрезана от поставок вооружения, военная логика требует отвода солдат.

"Но политическая логика в бункере этого не допускает. Гитлер кучу таких ошибок совершил на заключительном этапе Второй мировой войны, отказывая в приказе отступать", – ответил он.

По его мнению, именно трагедия такого масштаба сейчас назревает в Херсоне .

Потому что для путина просто отдать приказ отступать – это страх, что значит его политическую смерть. Ведь тогда всему обществу будет понятно, что пути прорли все… Путин не будет позволять отступать, и эти войска будут просто уничтожаться. Здесь даже не понадобится контрнаступление ВСУ,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что эти события будут разворачиваться примерно в том же географическом регионе, что и в 42 году.

"Те руководители тогда сели кто на корабле, кто на самолеты и сбежали оттуда, оставив десятки тысяч солдат. Это одна из самых черных страниц в истории красной армии", – ответил публицист.

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К слову, накануне активист Владимир Молчанов рассказал, что в Херсоне уменьшается количество высшего оккупационного командования российских войск, в том числе и ФСБ – из-за опасений экстренной эвакуации.

Молчанов добавляет, что в любом случае положение русской армии на Правобережье будет усложняться. "О военных российских - все только начинается", - указал он.

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