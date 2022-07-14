Командование россиян придумывает им отпуска на бумаге, чтобы не иметь проблем с комиссиями

российские оккупанты поняли, что они для собственного руководства лишь пушечное мясо, которого не жалко для выполнения кремлевских прихотей. Теперь они жалуются своим родным на это.

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора одного из российских военнослужащих, находящегося в Украине. В разговоре с женой он решил пожаловаться на условия, в которых ему приходится воевать против украинских защитников. Однако в этот раз речь шла не о боях против украинцев, а об отношении собственного военного руководства.

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Оккупант рассказал, что его руководство подделало отчеты об отпусках. И что они якобы были в отпуске. Все это сделали для того, чтобы у них не было оснований жаловаться комиссии.

"Оказывается, что месяц назад на две недели нас выводили отсюда. Мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии. Мы кайфовали, спали, отдыхали. А теперь мы снова здесь, якобы отдохнули. Типа чего вы жалуетесь, сбегаете, если вы отдыхали", – жалуется оккупант.

В то же время его комбриг постоянно ездит на лечение из-за вымышленных ранений и травм.

"Одни убл*дки повсюду. Комбриг наш вернулся, у него уже оформлены два ранения. Покайфовал где-то в Москве несколько месяцев. И снова он здесь… Ну, короче, мы просто, бл*дь, быдло", – подытожил роль российского солдата в этой войне оккупант.

В Главном управлении разведки в очередной раз напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Именно такое возмездие уже получили 37 870 российских захватчиков, которые, если и вернутся домой, то в цинковых гробах как "груз 200".

Разговор российского оккупанта с женой о его "отдыхе"