В ПвК "Юг" может смениться командующий: Зеленский о решении после атак в Одесской области

В Воздушном командовании "Юг" могут заменить командующего. Сейчас им является генерал-майор Дмитрий Карпенко. Такое решение рассматривает Владимир Зеленский на фоне массированных российских атак по Одесской области.

Об этом рассказал президент Украины 20 декабря во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Кулеба ответил, планируют ли эвакуацию из Одесской области

Какие решения принимает Зеленский после атак?

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает противодействовать российским атакам. Государство пытается защитить каждый регион Украины, в частности южные. В последнее время в Одессе и области атаки создают дополнительные угрозы для логистики и энергетики.

Президент подчеркнул, что защиту региона усилят, в частности путем укрепления систем ПВО. По его словам, соответствующие решения принимаются оперативно.

Также Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос смены командующего Воздушного командования "Юг". Речь идет о возможной замене для генерал-майора Дмитрия Карпенко.

Я думаю, найдут другую кандидатуру (на должность командующего ВВК "Юг" – 24 Канал). Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря на то, как бы нам не было трудно,

– объяснил лидер Украины.

Какая ситуация в Одесской области сейчас?