Командующий обороны Киева Сырский проверил фортификационные объекты: яркие фото
Источник:Минобороны
Киев готовится дать отпор вражеским российским силам. Командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский проверил готовность фортификационных объектов лично.
Как отметили в Минобороны Украины, для отпора агрессора на Киевщине принимаются все необходимые меры. Люди оборудуют блок-посты, наблюдательные пункты.
Важно Из направления Бучи – Ворзеля должна была состояться эвакуация, но взорвали пути
Также горожане организуются в мобильно-дозорные группы.
Такого единства граждан и сил обороны еще не было никогда. Мы готовы отразить и победить врага. Я уверен, что на подступах к столице агрессор почувствует всю ярость украинского народа,
– отметил генерал-полковник Александр Сырский.
Командующий обороной Киева проверил фортификационные объекты / Фото Минобороны
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