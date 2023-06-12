Стрелял по пленным за отказ общаться на русском: командиру росгвардии сообщили подозрение

Служба безопасности Украины объявила подозрение начальнику группы по работе с личным составом 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константину Юдину.

В начале апреля 2023 года, исполняющий обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье.

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Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта России находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Однако Юдин отдал другой приказ – выстроить пленных защитников Украины для допроса. Прежде его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен. При этом Юдин требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

– установила СБУ.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего россиянин отвел мужа в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Оккупант стрелял по украинскому пленному

Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Россиянин снова повторил требование разговаривать на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять враждебное указание. Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).