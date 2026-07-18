Командующий ВМС Неижпапа призвал не дестабилизировать ситуацию вокруг руководства армии

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа призвал не дестабилизировать ситуацию вокруг руководства армии. Он назвал недопустимыми сомнения в ВСУ во время войны.

Об этом говорится в посте Алексея Неижпапы.

Что написал Неижпапа?

Неижпапа отметил, что служит украинскому народу уже 34 года, руководил первыми применениями "Байрактаров" на морском направлении, принимал на вооружение "Нептуны".

Он вспомнил, как ВМС одними из первых начали использовать как морские, так и воздушные беспилотники, уничтожили много кораблей и стратегических объектов врага.

"Мы постоянно реформируемся, меняемся и совершенствуемся. И поэтому понимаем важность реформ и никогда не стоим на месте", – написал Неижпапа.

Командующий ВМС добавил, что ВСУ – едва ли не единственная институция, которая твердо стоит на ногах несмотря ни на что.

"И мы ясно видим это по результатам работы. Враг не реализовал ни одного из своих планов, мы почти ежедневно освобождаем наши территории и уничтожаем его стратегические объекты. Противник теряет личный состав в разы больше, чем мы", – говорится в сообщении.

Неижпапа считает, что оценивать работу главнокомандующего ВСУ имеет право только президент.

Он добавил, что подстрекательство людей во время войны раскалывает общество и играет на руку врагу.

"Поверьте, я как никто другой желаю Украине Победы! Это дело моей жизни! Поэтому хочу обратиться к каждому украинцу: верьте в Силы обороны и в нашу Победу!" – написал Неижпапа.

Напомним, что вечером 18 июля Зеленский заявил, что поговорил с Федоровым и Сырским. Он отметил, что прислушивается к мнению общества, и анонсировал решение относительно армии.

В то же время СМИ пишут, что президент не обсуждал Сирского во время телефонных разговоров с военными командирами в последние дни.