Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе
Антитеррористическая операция на Донбассе будет продолжаться до указа Президента Украины Петра Порошенко об объявлении начала операции Объединенных сил.
Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "5 каналу".
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По его словам, в настоящее время руководителем антитеррористической операции на Востоке Украины является генерал-лейтенант Забродский Михаил Витальевич.
Антитеррористическая операция – она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока Президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мной, как командующим, и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные мероприятия по подготовке этой операции, в частности планирование, которые продлятся некоторое время,
– пояснил Наев.
В то же время, генерал-лейтенант отметил, что "эти сроки не будут длительными".
"У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен завершить подготовку к этой операции, осуществить доклад начальнику Генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем Президенту Украины. И после утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", – подытожил командующий ООС.
Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Россию государством-агрессором. После принятия этого закона был создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, командующим которого Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.