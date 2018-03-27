13:36
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

684 Читати новину українською
АТО на Донбассе будет продолжаться, пока Порошенко указом не объявит о начале операции Объединенных сил
АТО на Донбассе будет продолжаться, пока Порошенко указом не объявит о начале операции Объединенных сил / Фото из открытых источников

Антитеррористическая операция на Донбассе будет продолжаться до указа Президента Украины Петра Порошенко об объявлении начала операции Объединенных сил.

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "5 каналу".

Читайте также: Чем отличается АТО от Операции Объединенных сил: генерал-лейтенант Наев дал объяснение

По его словам, в настоящее время руководителем антитеррористической операции на Востоке Украины является генерал-лейтенант Забродский Михаил Витальевич.

Антитеррористическая операция – она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока Президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мной, как командующим, и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные мероприятия по подготовке этой операции, в частности планирование, которые продлятся некоторое время,
– пояснил Наев.

В то же время, генерал-лейтенант отметил, что "эти сроки не будут длительными".

"У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен завершить подготовку к этой операции, осуществить доклад начальнику Генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем Президенту Украины. И после утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", – подытожил командующий ООС.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Россию государством-агрессором. После принятия этого закона был создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, командующим которого Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе АТО Петр Порошенко Сергей Наев
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук