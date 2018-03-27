Командувач Об'єднаних сил Наєв розповів, скільки ще триватиме АТО на Донбасі

Антитерористична операція на Донбасі триватиме до указу Президента України Петра Порошенка про оголошення початку операції Об'єднаних сил.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "5 каналу".

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За його словами, наразі керівником антитерористичної операції на Сході України є генерал-лейтенант Забродський Михайло Віталійович.

Антитерористична операція – вона триває, і буде діяти доти, доки Президент України своїм указом не оголосить про початок операції Об'єднаних сил. Це відбудеться тільки після того, як мною як командувачем та мені підлеглим об'єднаним оперативним штабом будуть здійснені певні заходи з підготовки цієї операції, зокрема планування, які триватимуть деякий час,

– пояснив Наєв.

Водночас, генерал-лейтенант зазначив, що ці терміни "не будуть тривалими".

"У мене вже є визначені часові показники, до якого часу я маю завершити підготовку до цієї операції, здійснити доповідь начальнику Генерального штабу головного командування Збройних сил України і в подальшому Президентові України. Та після затвердження цих дій і планувальних документів і відбудеться захід з початку операції", – підсумував командувач ООС.

Нагадаємо, 18 січня 2018 року Верховна Рада схвалила закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" і визнала Росію державою-агресором. Після прийняття цього закону було створено Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил, командувачем якого Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва.