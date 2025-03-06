Команды США и Украины возобновили работу, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и Соединенных Штатов возобновили работу. Глава государства отметил, что надеется на содержательную встречу с американской стороной на следующей неделе.

А также поблагодарил за поддержку союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский

Украинский президент не только вспомнил о сотрудничестве с США, но и выразил благодарность за поддержку Европы.

Я благодарен за всю поддержку, и украинцы действительно ценят, что во время таких больших эмоций в мировой политике европейская целостность сохраняется и Европа действительно пытается делать правильные вещи,

– говорит Владимир Зеленский.

Добавим, что Украина продолжает обсуждать с США потенциальные мирные переговоры. В частности, 5 марта глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности Соединенных Штатов Майклом Волцом. По словам Ермака, им удалось обсудить дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. В то же время Волц заявил, что челночная дипломатия по окончанию войны будет сложной. Однако, добавил, что обе стороны должны быть привлечены.