21 февраля, 22:55
Команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами, – Зеленский
Сегодня команды Украины и Соединенных Штатов работают над проектом соглашения между нашими правительствами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зернение президента Зеленского.
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Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – на справедливый результат,
– отметил президент.