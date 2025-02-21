Команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами, – Зеленский

Сегодня команды Украины и Соединенных Штатов работают над проектом соглашения между нашими правительствами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зернение президента Зеленского.

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Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – на справедливый результат,

– отметил президент.