Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента Зеленського.

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Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат,

– зазначив президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні було багато координації з лідерами.

Зокрема, гарант розмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Ми відштовхуємося від того, що наша незалежність – України та Польщі – це дуже тісно пов’язані речі", – сказав він. За його словами, що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Він додав, що 20 століття це довело і зараз маємо бути разом. Президент висловив вдячність Польщі за підтримку.

Також Зеленський говорив із премʼєром Хорватії. Президент подякував йому за оборонну підтримку, безпекову співпрацю. "Ми багато робимо разом із Хорватією, і обмінялися думками щодо найближчих кроків і подій", – додав лідер.

Була також розмова із лідером Чехії. Зеленський зазначив, що Україна дуже цінує принциповість чеської позиції. Вони обговорили ситуацію в Європі, "усе, що робиться заради наближення миру". Він висловив чеську президенту вдячність.

Також Зеленський розповів, що говорив з премʼєром Швеції – країни з регіону, у якому зараз, на жаль, стала постійною гібридна загроза і багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі. "Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії", – додав лідер.

