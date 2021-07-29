Всю жизнь отдал авиации, – Комаров рассказал о своем друге, который погиб на Прикарпатье

Дмитрий Комаров сообщил, что в результате трагедии на Прикарпатье погиб Игорь Табанюк – его друг и один из лучших пилотов Украины. В селе Шепаровцы 28 июля легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом.

Комаров признался, что ему "трудно писать и говорить", потому что "Игорь был другом, он – один из лучших пилотов Украины".

Заметьте В сети появились случайно снятые кадры падения самолета на Прикарпатье: видео

Телеведущий отметил: всю свою жизнь, время, силы и энергию Табанюк отдал авиации и развитию. За свои деньги он возродил из руин аэродром в Коломые, открыл летную школу и проводил праздники для всех желающих.

Мы виделись на фестивале, который Игорь традиционно проводил после Ивана Купала. Снимали, как Игорь реализовал мечту героев нашей программы,

– рассказал Комаров.

По словам телеведущего, тогда "на аэродроме были сотни счастливых людей, восхищенных детских глаз".

"Это был настоящий праздник, Игорю были благодарны абсолютно все. Прилетели самолеты практически из всех городов Украины, а также из Европы", – вспомнил Комаров.

Телеведущий заметил, что "13 июля Игорю исполнилось 60 лет, он был настроенным оптимистично, все планы связывал с аэродромом".

По словам Комарова, Табанюк "мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать ее одним из ворот в украинские Карпаты для всего мира".

Катастрофа на Прикарпатье унесла жизни Табанюка и еще 3 человек.

"Мой телефон разрывается, общался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией – она ​​была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", – отметил Комаров.

Он также рассказал, что последний год был сложным для Табанюка. Все потому, что "аэродром, дело его жизни, пытались отобрать".

Обращение Комарова к власти

Телеведущий обратился к руководству города и страны: "пожалуйста, проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни – аэродром, Игорь сделал очень много, возродил объект с нуля".

"Аэродром должен жить дальше. Обращаюсь к мэру Коломые – вы прекрасно знаете, как Игорь пытался спасти аэродром. Этот аэродром должны назвать именем Игоря Табанюка", – отметил Комаров.

Какие версии катастрофы рассматривает телеведущий

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших в результате авиакатастрофы.

Комаров отметил, что, будучи в сознании, Табанюк не мог потерять скорость. Так считают и многие пилоты. Именно поэтому рассматривают 3 версии трагедии:

отказ управления, техники;

потеря сознания;

кто-то из пассажиров вмешался в управление.

Авиации Табанюк посвятил жизнь / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Комарова

Трагедия на Прикарпатье: главное