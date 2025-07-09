Россия осуществила рекордную комбинированную атаку: карта движения ракет и "Шахедов"

Россия в ночь на 9 июля устроила самую масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил одновременно сотни ударных беспилотников и различные типы ракет. Украинская ПВО успешно сбила большинство целей.

Атака была комбинированной и включала различные типы вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.

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Рекордная воздушная атака

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне сообщил, что такого количества средств воздушного нападения враг еще не применял. Удар продолжался с 20:00 8 июля и достиг пика в ночь на 9 июля. В воздушном пространстве одновременно находились сотни "Шахедов", а также ракеты различного типа.

Визуализация сегодняшнего удара / Фото monitoring

Дроны и ракеты враг запускал из разных регионов России – в частности из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово. Основными целями атаки были Волынь, Луцк, Житомирская область и Озерное. Известно о попадании в четырех локациях и падении сбитых обломков еще в 14 местах.

ПВО уничтожила большинство воздушных целей

Воздушные силы Украины сообщили, что удалось обезвредить 718 из 741 воздушной цели противника. В частности, было сбито 296 ударных беспилотников, еще 415 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также силы ПВО ликвидировали 7 крылатых ракет типа "Х-1012/"Искандер-К".

Кроме "Шахедов" и крылатых ракет, Россия выпустила 6 аэробаллистических ракет "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области. Известно, что такие ракеты сложно перехватывать из-за их сверхвысокой скорости и маневренности.