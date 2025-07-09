Россия осуществила рекордную комбинированную атаку: карта движения ракет и "Шахедов"
- Россия осуществила крупнейшую комбинированную атаку на Украину с использованием сотен беспилотников и различных типов ракет; украинская ПВО успешно сбила большинство целей.
Мониторы обнародовали карту движения целей. Атака включала дроны и ракеты с направлений Брянска, Приморско-Ахтарская, Курская, Орла и Миллерово, с основными целями в Волыни, Луцке, Житомирской области и Озерном.
Россия в ночь на 9 июля устроила самую масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил одновременно сотни ударных беспилотников и различные типы ракет. Украинская ПВО успешно сбила большинство целей.
Атака была комбинированной и включала различные типы вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.
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Рекордная воздушная атака
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне сообщил, что такого количества средств воздушного нападения враг еще не применял. Удар продолжался с 20:00 8 июля и достиг пика в ночь на 9 июля. В воздушном пространстве одновременно находились сотни "Шахедов", а также ракеты различного типа.
Визуализация сегодняшнего удара / Фото monitoring
Дроны и ракеты враг запускал из разных регионов России – в частности из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово. Основными целями атаки были Волынь, Луцк, Житомирская область и Озерное. Известно о попадании в четырех локациях и падении сбитых обломков еще в 14 местах.
ПВО уничтожила большинство воздушных целей
Воздушные силы Украины сообщили, что удалось обезвредить 718 из 741 воздушной цели противника. В частности, было сбито 296 ударных беспилотников, еще 415 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также силы ПВО ликвидировали 7 крылатых ракет типа "Х-1012/"Искандер-К".
Кроме "Шахедов" и крылатых ракет, Россия выпустила 6 аэробаллистических ракет "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области. Известно, что такие ракеты сложно перехватывать из-за их сверхвысокой скорости и маневренности.