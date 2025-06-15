Россию не остановить только словами, – МИД отреагировало на комбинированную атаку по Кременчугу

В ночь на 15 июня Россия массированно атаковала Полтавскую область. На этот раз россияне одновременно запустили на Кременчуг ударные беспилотники, крылатые ракеты, "Кинжалы" и баллистику.

Эта ночь превратилась в ночь ужаса для города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Как в МИД отреагировали на российскую атаку по Кременчугу

В Министерстве иностранных дел отмечают, что мишенями для поражения стали энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура.

Взрывы и обломки вызвали пожары, а также повреждения жилых зданий и транспортных средств. К счастью, этот раз обошлось без жертв.

Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа,

– убеждены в МИД.

Напомним, что этой ночью взрывы прогремели и в Полтаве. В ГСЧС показали кадры жутких последствий атаки на область. Там также отметили, что зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей.