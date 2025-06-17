В 34 локациях есть последствия, – Игнат об особенностях комбинированной таки на Украину

В ночь на 17 июня города Украины подверглись очередному российскому массированному обстрелу. В Воздушных силах рассказали особенности вражеской атаки.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Массированная атака по Украине 17 июня

Огромное количество шахедов с разных сторон окружали Киев. Залетали по руслу Днепра, некоторые с восточного и западного направлений, атаковав разные районы столицы. Ужасные последствия от большого количества воздушных целей,

– сообщил Юрий Игнат.