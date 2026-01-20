20 января, 08:19
Комбинированный удар по Киеву: куда россияне направили удар и какие последствия
В ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Под прицелом врага оказался Левый берег столицы, где после атаки нет водоснабжения и пострадал человек.
Также известно об отсутствии тепла в тысячах многоэтажек. О последствиях атаки на столицу информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и мэра Виталия Кличко.
Какие последствия атаки на Киев?
По данным полиции, под основным ударом врага был Левый беред столицы. Известно, что в Днепровском районе от взрывов повреждена многоэтажка. Там пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.
Также обломки повредили около 20 автомобилей.