Комбинированный удар по Киеву: куда россияне направили удар и какие последствия

В ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Под прицелом врага оказался Левый берег столицы, где после атаки нет водоснабжения и пострадал человек.

Также известно об отсутствии тепла в тысячах многоэтажек. О последствиях атаки на столицу информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и мэра Виталия Кличко.

Какие последствия атаки на Киев?

По данным полиции, под основным ударом врага был Левый беред столицы. Известно, что в Днепровском районе от взрывов повреждена многоэтажка. Там пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также обломки повредили около 20 автомобилей.