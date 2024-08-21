Из Курска в Севастополь: комбриг "распиаренной" 810 бригады прибыл в Крым

Комбриг "распиаренной" 810 бригады Власов прибыл в Севастополь. Интересно, что он руководил российскими войсками на Курщине, однако поездка в Крым оказалась приоритетнее.

Прибытие российского комбрига зафиксировали агенты "Атеш". Они обнаружили вертолет, на котором генерал прибыл на базу в Севастополе.

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Российский комбриг приехал из Курска в Крым

Агент "Атеш" зафиксировал, как на одну из баз в Гагаринском районе Севастополя прибыл вертолет с командиром "распиаренной" 810-й отдельной бригады морской пехоты Алегом Власовым.



База, на которую прибыл Власов / Фото "Атеш"

С какой целью прибыл комбриг – доподлинно неизвестно. Вероятно, российский генерал проведет внеплановую ревизию, ведь в бригаде есть якобы "неоправданные потери" и большое количество лиц, которые сдаются в украинский плен. Более того, немало военных саботируют приказы.

Вертолет Власова в Севастополе: смотрите видео

Интересно, что 810 бригада сейчас воюет в Курской области. Фактически, российские военные остались без своего командира. По предварительной информации, сейчас 810 бригадой командует начальник штаба бригады.

Ранее агенты "Атэш" сообщали, что оккупанты в Крыму не могли доукомплектовать 810 бригаду. Чтобы как-то побороть эту проблему, в Крыму начали вывешивать рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам. Однако это не принесло никакого результата, ведь крымчане не имеют желания воевать.