Затяжной комендантский час в Николаеве: какие вещи можно будет делать и что будет работать

С вечера пятницы до утра понедельника в Николаеве продлится затяжной комендантский час. Местных жителей просят запастись продуктами и избегать выхода на улицу, но все же выходить можно.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич. В частности, он объяснил, что делать тем, кто накануне купил билеты на поезд на эти выходные.

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Какие правила будут действовать во время затяжного комендантского часа

Александр Сенкевич пояснил, что те, у кого есть билеты на поезд на 6 или 7 августа – смогут покинуть город, несмотря на то, что он будет закрыт на въезд и выезд. Однако для этого на блокпосте нужно показать билет и документы. Накануне глава ОВА Виталий Ким отмечал, что также из города выедут автобусы, совершающие международные рейсы. Однако их будет сопровождать полиция.

Также в случае необходимости жители Николаева могут выйти на улицу – однако нужно носить с собой паспорт.

Предприятия критической инфраструктуры и больницы будут работать. Руководители заведений должны организовать подвоз работников к месту работы.

Виталий Ким также накануне отмечал, что можно будет выгуливать собак, а дети могут играть на улице.

Затяжной комендантский час в Николаеве

Еще 20 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал затяжной комендантский час для выявления корректировщиков и других информаторов врага. Поэтому в течение 2 дней в Николаеве проведут операцию по поиску предателей. В частности, причиной для этого стали ракетные обстрелы города, которые происходят ежедневно.

Утром 5 августа Ким подписал распоряжение о затяжном комендантском часе – с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

В то же время глава ОВА опроверг самые популярные мифы относительно затяжного комендантского часа. В частности, отметил, что мосты в городе разводить не будут и нет никаких угроз нападения, окружения или наступления.

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