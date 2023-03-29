Теперь самый короткий в Украине: на Черкащине изменили продолжительность комендантского часа

С начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 в Украине в ночное время действует комендантский час. Вместе с тем в Черкасской областной военной администрации сообщили, что сократят его продолжительность.

В большинстве регионов нашего государства комендантский час длится 5 или 6 часов (с 00:00 до 05:00 или с 23:00 до 05:00) по состоянию на 29 марта 2023 года. Однако его продолжительность хотят сделать более коротким в Черкассах и области.

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Когда начнет действовать нововведение

Как отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, если принимать во внимание безопасность и учитывать потребности нашей экономики, в частности посевную кампанию, – то возникает потребность в сокращении комендантского часа.

️Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы (комендантского часа – 24 Канал) по области будут следующими: с 00:00 до 04:00,

– говорится в сообщении.

Также Табурец напомнил, что в настоящее время запрещено быть на улице и других общественных местах. Исключение может быть только в период, когда объявлена воздушная тревога.

Что будет в случае нарушения комендантского часа

В действующем законодательстве нашего государства пока не предусмотрено жесткое наказание за нарушение комендантского часа. Однако человека, явившегося без специального разрешения на улице в ночное время, могут остановить правоохранители или военные, чтобы проверить документы и установить личность.

После обычно с правонарушителем проводят профилактическую беседу, однако не задерживают, если все хорошо.