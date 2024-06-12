6 июня Совет обороны области решил изменили пункт решения от 27 февраля 2022 года относительно комендантского часа. Новые ограничения по времени начнут действовать с 17 июня.

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За пределами населенных пунктов запрет будет действовать на час дольше

По новым правилам, на территории Черновицкой области запретили пребывание населения на улицах и других общественных местах с 00:00 до 04:00 в пределах населенных пунктов. За пределами населенных пунктов можно находиться с 23:00 до 04:00.

В Черновицкой ОВА рассказали Суспільному, что решение приняли из-за высокого риска проникновения диверсионных групп, которые активизируются в основном в позднее время. Нововведение касается исключительно людей, находящихся вне населенных пунктов (леса, поля, водоемы). Также в пресс-службе добавили важное уточнение: дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят.

Новий режим комендантської години повинен запрацювати з 17 червня 2024 року. Він продовжиться увесь період дії правового режиму воєнного стану.

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