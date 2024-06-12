6 червня Рада оборони області вирішила змінили пункт рішення від 27 лютого 2022 року стосовно комендантської години. Нові обмеження по часу почнуть діяти з 17 червня.

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За межами населених пунктів заборона діятиме на годину довше

За новими правилами на території Чернівецької області заборонили перебування населення на вулицях та інших громадських місцях з 00:00 до 04:00 у межах населених пунктів. За межами населених пунктів можна перебувати з 23:00 до 04:00.

В Чернівецькій ОВА розповіли Суспільному, що рішення ухвалили через високий ризик проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній час. Нововведення стосується виключно людей, що перебувають поза населеними пунктами (ліси, поля, водойми). Також в пресслужбі додали важливе уточнення: дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять.

Новий режим комендантської години повинен запрацювати з 17 червня 2024 року. Він продовжиться увесь період дії правового режиму воєнного стану.

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