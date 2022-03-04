Комендантский час в Киеве остается без изменений на выходные

Комендантский час на выходные 5 и 6 марта в Киеве остается без изменений. Он будет продолжаться каждую ночь с 20:00 вечера до 7:00 утра.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации в пятницу, 4 марта. Киевлян призвали передвигаться по городу максимально осторожно.

Актуально Воздушные силы демонстрируют настоящее мастерство: сбили ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси

Возвращаться домой нужно до начала комендантского часа. То есть до 20:00. Покидать собственные дома жители столицы могут уже после 7 утра.

Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации,

– отметили в КГГА.

Напомним, что Киев остается приоритетной целью российских оккупантов. Враги совершают обстрелы столицы, целясь в дома мирных жителей. Однако мэр столицы в очередной раз продемонстрировал, что украинцы готовы дать отпор захватчику.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!