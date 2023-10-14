В Киеве девушка каталась на авто во время комендантского часа: что сделала полиция

В Киеве девушка нарушила не только комендантский час, но и правила дорожного движения. Ее подруга сняла это и выложила видео в сеть.

Правоохранители обратили внимание на видео в соцсетях. Они оперативно отреагировали и установили нарушительницу.

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Как наказали водительницу

По данным правоохранителей, в Печерском районе Киева после закрытия одного из заведений посетительница попросила свою подругу отвезти ее домой. Это произошло в 23:00. После этого они катались по городу.

Две девушки ездили по улицам и после 0:00 часов. Во время нарушения комендантского часа водительница еще и нарушала ПДД. А ее подруга сняла это на видео, которое позже опубликовала в соцсетях.

Стражи порядка после изучения этого видео через несколько часов установили их личности. Сотрудники полиции 14 октября опросили водительницу. В отношении этой девушки они составили административное постановление по факту вождения по полосе встречного направления. Полицейские также опубликовали фото нарушительницы и админпротокола.



Эта водительница нарушала ПДД и комендантский час / Фото полиции Киева

Как видно на кадрах, девушка была оштрафована на 510 гривен. Отдел коммуникации полиции Киева призвал жителей столицы не нарушать комендантский час.



За нарушение ПДД во время комендантского часа девушка должна оплатить штраф / Фото полиции Киева

Еще один случай в Киеве

Не так давно блогерка Виктория Краснова (также известная как Анна Devil) поехала через Южный мост во время комендантского часа и похвасталась этим в соцсетях. Следует отметить, что этой переправой могут пользоваться только владельцы специальных пропусков.

После этого начальник КМВА Сергей Попко заявил, что Южным мостом разрешено пользоваться только военным, другим представителям Сил обороны, а также большегрузным автомобилям и транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность Киева. Он подчеркнул, что пропуск на комендантский час не дает право проезда через эту переправы. Теперь КМВА будет выяснять, где эта блогерка взяла пропуск и легальны ли ее документы.