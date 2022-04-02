Комендантский час в Киевской области: что нужно знать

На территории Киевской области вводят комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 06:00.

Временные ограничения вступают в силу с вечера 2 апреля по 3 апреля. Об этом сообщил Алексей Кулеба.

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Что нужно знать о комендантском часе в Киевской области

В Киевской области – комендантский час в течение 2 дней будет действовать с 21:00 до 6:00.

Исключение: в населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, ограничения усилены, в частности, речь идет о Броварском, Вышгородском и Бучанском районах. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

Что запрещено

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Выйти можно только при необходимости перейти в укрытие во время воздушной тревоги.

Кулеба добавил, что пока происходит зачистка населенных пунктов от опасности – граждане должны беречь себя и дать специалистам возможность сделать деблокировку объектов инфраструктуры. Именно поэтому они должны придерживаться рекомендаций власти.

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