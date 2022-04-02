Тимчасові обмеження набувають чинності вже з вечора 2 квітня по 3 квітня. Про це повідомив Олексій Кулеба.

До теми У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на 3 дні

Що треба знати про комендантську годину на Київщині

На Київщині – комендантська година впродовж 2 дні діятиме з 21:00 до 6:00.

Виняток: у населених пунктах, що були звільнені від окупантів, обмеження посилені, зокрема, мовиться про Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.

Кулеба додав, що поки відбувається зачистка населених пунктів від небезпеки – цивільні мають берегти себе та дати можливість фахівцям зробити деблокування об'єктів інфраструктури. Саме тому вони повинні дотримуватися рекомендацій влади.

Що заборонено

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки. Вийти можна лише за необхідності перейти в укриття під час повітряної тривоги.

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